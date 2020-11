Gli sciacalli dei ristori Covid: irregolarità per 240 milioni di euro (Di domenica 29 novembre 2020) C'è anche l'amministratore di condominio di una grande città del Nord tra gli sciacalli dei ristori Covid. Aveva dichiarato, infatti, di aver fatturato nell'aprile 2019 un milione di euro per ottenere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 29 novembre 2020) C'è anche l'amministratore di condominio di una grande città del Nord tra glidei. Aveva dichiarato, infatti, di aver fatturato nell'aprile 2019 un milione diper ottenere ...

Flavio33601261 : @GiuseppeConteIT Gli illegali siete voi! Vorrei inoltre sapere se i 5 mld che regalate alle banche sono quelli che… - Lori_Ted : RT @mia161876249: I bambini erano carne per gli sciacalli. L’Ente per gli Affari Indigeni, i muri di mattone, I Santi di molte sette. Gonfi… - guastellae : RT @mia161876249: I bambini erano carne per gli sciacalli. L’Ente per gli Affari Indigeni, i muri di mattone, I Santi di molte sette. Gonfi… - Vito_Romaniello : E anche in questa tragedia non mancano gli sciacalli. #COVID19 - Alice70A : RT @mia161876249: I bambini erano carne per gli sciacalli. L’Ente per gli Affari Indigeni, i muri di mattone, I Santi di molte sette. Gonfi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli sciacalli Gli "sciacalli" dei ristoranti accusati anche del colpo all’"Antica Fonte" LA NAZIONE Gli sciacalli dei ristori Covid: irregolarità per 240 milioni di euro

C'è anche l'amministratore di condominio di una grande città del Nord tra gli sciacalli dei ristori Covid. Aveva dichiarato, infatti, di aver fatturato nell'aprile 2019 un milione di euro per ottenere ...

Gli "sciacalli" dei ristoranti accusati anche del colpo all’"Antica Fonte"

Sempre più concreta l’ipotesi che sia stata sempre la stessa banda a colpire nei locali sbarrati per l’emergenza. In due incastrati dalle telecamere: uno è ancora in galera, l’altro ai domiciliari ...

C'è anche l'amministratore di condominio di una grande città del Nord tra gli sciacalli dei ristori Covid. Aveva dichiarato, infatti, di aver fatturato nell'aprile 2019 un milione di euro per ottenere ...Sempre più concreta l’ipotesi che sia stata sempre la stessa banda a colpire nei locali sbarrati per l’emergenza. In due incastrati dalle telecamere: uno è ancora in galera, l’altro ai domiciliari ...