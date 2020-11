Giulia Salemi fuori di… seno al Grande Fratello Vip | piccolo incidente per la Persiana Power

(Di domenica 29 novembre 2020)di…alVip.per la nostra amatissima, dopo le ultime polemiche sul suo presunto avvicinamento a Pierpaolo Pretelli e la “rivalità” con Elisabetta Gregoraci.di…alVip La ex fidanzata di Francesco Monte si è tolta la maglietta a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

danyboooooh : RT @oocgfvip5: La risata di Selvaggia con Giulia Salemi #GFVIP - AlessiaCarbona2 : RT @seadatrash: Mediaset extra rimanda in onda l’imitazione di Giulia Salemi da parte di Pierpaolo,dal nulla le priorità: AHÓ REGÀ IL VINO… - nondirmelopiu : RT @oocgfvip5: La risata di Selvaggia con Giulia Salemi #GFVIP - needtohugnjall : RT @oocgfvip5: La risata di Selvaggia con Giulia Salemi #GFVIP - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Parpiglia su presunta lite Salemi-Gregoraci: 'Giulia voleva trascorrere vacanza' -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

A Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha smentito che Giulia Salemi ci abbia provato con Flavio Briatore in Costa Smeralda.2Incidente a luci rosse nella notte per Giulia Salemi: l’influencer mostra per sbaglio il seno mentre si toglie una maglia Nuovo incidente a luci rosse nella casa del Grande Fratello Vip e questa ...