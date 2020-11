Giorgio Panariello, la verità sulla morte del fratello: cosa ha detto? (Di domenica 29 novembre 2020) Giorgio Panariello è tornato a parlare della morte del fratello, rivelando nello studio di Verissimo dove è stato ospite, che non è deceduto a causa della droga ma per altri motivi. Un racconto quello del comico toscano che commuove e che fa meglio comprendere l’infanzia tormentata che ha vissuto. Panariello ha rivelato di aver vissuto con i nonni e la madre andava a trovarlo occasionalmente, in seguito ha scoperto di avere un fratello che viveva in un istituto. Panariello e il fratello erano molto legati, ma purtroppo il giovane è caduto nel tunnel della droga e la situazione si è aggravata: “Erano gli anni ’80 in tutta Italia c’è stato il boom dell’eroina e in special modo nei posti dove abito io, la Versilia è molto bella d’estate, ma l’inverno è ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 29 novembre 2020)è tornato a parlare delladel, rivelando nello studio di Verissimo dove è stato ospite, che non è deceduto a causa della droga ma per altri motivi. Un racconto quello del comico toscano che commuove e che fa meglio comprendere l’infanzia tormentata che ha vissuto.ha rivelato di aver vissuto con i nonni e la madre andava a trovarlo occasionalmente, in seguito ha scoperto di avere unche viveva in un istituto.e ilerano molto legati, ma purtroppo il giovane è caduto nel tunnel della droga e la situazione si è aggravata: “Erano gli anni ’80 in tutta Italia c’è stato il boom dell’eroina e in special modo nei posti dove abito io, la Versilia è molto bella d’estate, ma l’inverno è ...

QuotidianPost : Giorgio Panariello, la verità sulla morte del fratello: cosa ha detto? - KPerryFirstLove : RT @fly_7: Comunque io fatico sempre a capire quando è Renato Zero e quando è Giorgio Panariello che imita Renato Zero. Ho sempre quei 2/3… - fly_7 : Comunque io fatico sempre a capire quando è Renato Zero e quando è Giorgio Panariello che imita Renato Zero. Ho sem… - StefaniaMaffeo : 'Io sono mio fratello' (@Librimondadori) di Giorgio Panariello è un libro dolcissimo che ripercorre le vicende pers… - Notiziedi_it : Giorgio Panariello a Verissimo: la forte amicizia con Vanessa Incontrada | Video Mediaset -