Già in corso le offerte Cyber Monday MediaWorld | iPhone e PC il 29 novembre

Leggi su optimagazine

(Di domenica 29 novembre 2020) Sono già inle, così come quelle Amazon di cui vi abbiamo già parlato poco fa in questo articolo: prezzi mai visti e consegna gratuita su tutto, questo il claim della campagna promozionale per l’ultimo atto di questa stagione di shopping estremo, che si è sviluppato principalmente attraverso i canali online delle grandi catene di elettronica. Ilsarà valido oggi 29 e domani 30, con possibilità anche di pagare i prodotti in 20 rate con finanziamento a tasso zero per gli acquisti con importo superiore ai 199 euro. Oltre ad12 Mini da 128GB a 799 euro,XR da 64GB a 539 euro e11 Pro da 64GB a ...