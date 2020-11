GF Vip | Gregoraci e Pretelli troppo scabrosi | tuona il Codacons

Leggi su solodonna

(Di domenica 29 novembre 2020) Elisabettae Pierpaolo, con la loro amicizia speciale, soprattutto all’inizio, hanno fatto sognare molti loro fan che aspettavano la nascita di una storia fra loro Sempre al centro di attenzione per quello che dicono, per quello che pensano, per quello che fanno: i Gregorelli, così come sono stati soprannominati, con il loro comportamento bollente, però, hanno fatto arrabbiare il, che ha fatto una richiesta a Articolo completo: dal blog SoloDonna