George Harrison | la pietra preziosa dei Beatles troppo cara a Dio | Memories

Con la morte di George Harrison i Beatles perdono una pietra preziosa. Da tutti i biografi, dagli stessi Paul McCartney e Ringo Starr e da tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo Harrison è ricordato per la sua gentilezza, la compostezza e soprattutto per l'estrema sensibilità verso la musica. Nel 1997 i medici gli comunicano che un tumore alla gola ha fatto capolino. In quel tempo, alle spalle, ha già una robusta discografia da solista inaugurata nel 1968 con Wonderwall Music e culminata con Cloud Nine nel 1987. Per i Beatles ha dato tanto, e ha condotto un'esistenza quasi ascetica tra spiritualità e fede cristiana, ha stretto amicizia con il leggendario Eric Clapton – che porterà con sé negli studi di Abbey Road per registrare While My Guitar

A contribuire alla causa del gruppo di Liverpool però non può essere dimenticata la qualità compositiva di George Harrison. Una qualità che si è rivelata lampante anche una volta scioltasi la ...

A contribuire alla causa del gruppo di Liverpool però non può essere dimenticata la qualità compositiva di George Harrison. Una qualità che si è rivelata lampante anche una volta scioltasi la