Genoa | ufficiale il ritorno del direttore sportivo Marroccu

"Il Cfc comunica che Francesco Marroccu è il nuovo direttore sportivo della prima squadra". Il club rossoblù ha annunciato ufficialmente con questo breve comunicato il ritorno di Marroccu alla carica di ds: era arrivato nel dicembre 2019 e aveva lasciato Pegli all'inizio dello scorso agosto, per far spazio all'ex ds Daniele Faggiano. Il dirigente di origine sarda è dunque alla sua seconda esperienza al Grifone.

