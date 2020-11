Genoa Parma, i convocati di Liverani: fuori Cyprien (Di domenica 29 novembre 2020) Fabio Liverani ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Genoa. Ecco i calciatori a disposizione per la partita di domani Fabio Liverani ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Genoa. Si registra l’assenza di Cyprien mentre torna Hernani in lista. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Osorio, Ricci, Valenti;Centrocampisti: Brugman, Camara, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella;Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Fabioha diramato la lista deiper la gara contro il. Ecco i calciatori a disposizione per la partita di domani Fabioha diramato la lista deiper la gara di domani contro il. Si registra l’assenza dimentre torna Hernani in lista. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;Difensori: B. Alves, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Osorio, Ricci, Valenti;Centrocampisti: Brugman, Camara, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella;Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh. Leggi su Calcionews24.com

