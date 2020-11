Genoa, dopo Faggiano rischia anche Maran? Le ultime (Di domenica 29 novembre 2020) La situazione è in evoluzione al Genoa. Il club rossoblu infatti ha cambiato direttore sportivo e anche Maran ora sembra in bilico Non l’inizio di stagione che si aspettava Enrico Preziosi, dopo la grande rivoluzione in estate. Il nuovo direttore sportivo è già diventanto “vecchio”: via Faggiano, è tornato Francesco Marroccu. Come riporta Alfredo Pedullà su Gazzetta.it, neanche Maran può dormire sonni tranquilli: il tecnico sarebbe in bilico e i risultati dovranno aiutarlo perchè Davide Nicola è pronto a subentrare, essendo sotto contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) La situazione è in evoluzione al. Il club rossoblu infatti ha cambiato direttore sportivo eora sembra in bilico Non l’inizio di stagione che si aspettava Enrico Preziosi,la grande rivoluzione in estate. Il nuovo direttore sportivo è già diventanto “vecchio”: via, è tornato Francesco Marroccu. Come riporta Alfredo Pedullà su Gazzetta.it, nepuò dormire sonni tranquilli: il tecnico sarebbe in bilico e i risultati dovranno aiutarlo perchè Davide Nicola è pronto a subentrare, essendo sotto contratto. Leggi su Calcionews24.com

