Galli: «Attenti, andremo di nuovo a sbattere». E a Roma i medici in allarme: «Natale in trincea» (Di domenica 29 novembre 2020) I medici a Milano e a Roma avvertono: la situazione è difficile e rischia di peggiorare. È un fuoco di fila. Inizia Massimo Galli, che è cauto sulla Lombardia “zona arancione”. «Non ho voglia di parlare di scale cRomatiche. Sono scelte di tipo politico a questo punto». il primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano lo dice a Otto e Mezzo, su La7. «Quelli che dovevano parlare come esperti hanno parlato a suo tempo e non mi risulta che siano stati interpellati. La mia opinione è chiara. Io ritengo che se non si manterranno tutta una serie di precauzioni andremo di nuovo a sbattere», sottolinea. Covid e medici, Galli: stanco di consolare i parenti «La seconda ondata è già costata 15mila morti e sono stanco di consolare parenti», ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 29 novembre 2020) Ia Milano e aavvertono: la situazione è difficile e rischia di peggiorare. È un fuoco di fila. Inizia Massimo, che è cauto sulla Lombardia “zona arancione”. «Non ho voglia di parlare di scale ctiche. Sono scelte di tipo politico a questo punto». il primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano lo dice a Otto e Mezzo, su La7. «Quelli che dovevano parlare come esperti hanno parlato a suo tempo e non mi risulta che siano stati interpellati. La mia opinione è chiara. Io ritengo che se non si manterranno tutta una serie di precauzionidi», sottolinea. Covid e: stanco di consolare i parenti «La seconda ondata è già costata 15mila morti e sono stanco di consolare parenti», ...

SecolodItalia1 : Galli: «Attenti, andremo di nuovo a sbattere». E a Roma i medici in allarme: «Natale in trincea»… - GiulianaDaniel2 : RT @ritafrediani: Se non stiamo attenti la terza ondata non sarà una minaccia, ma una promessa. Galli. #ottoemezzo - PivaEdoardo : RT @ritafrediani: Se non stiamo attenti la terza ondata non sarà una minaccia, ma una promessa. Galli. #ottoemezzo - Mariate48641882 : RT @ritafrediani: Se non stiamo attenti la terza ondata non sarà una minaccia, ma una promessa. Galli. #ottoemezzo - LuisaFerrario : RT @ritafrediani: Se non stiamo attenti la terza ondata non sarà una minaccia, ma una promessa. Galli. #ottoemezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Galli Attenti Sala pretende prudenza, Fontana insiste per riaprire: caos Covid in Lombardia. Galli: attenti o non ne usciamo Quotidiano del Sud Covid in Lombardia, Galli: «I dati migliorano, ma Milano non è ancora pronta a diventare arancione»

«Stiamo attenti a non allentare troppo le restrizioni. Il bollettino fa sperare che sia stato raggiunto il plateau dei contagi, ma per la discesa della curva occorrono tempi ...

paolo mieli ernesto galli della loggia angelo panebianco massimo teodori

il commissario luigi calabresi È vero, su alcuni episodi anche gravissimi come l' attentato alla stazione di Bologna restano ... Ciò che va segnalato è il fatto menzionato ieri sul Corriere da Galli ...

«Stiamo attenti a non allentare troppo le restrizioni. Il bollettino fa sperare che sia stato raggiunto il plateau dei contagi, ma per la discesa della curva occorrono tempi ...il commissario luigi calabresi È vero, su alcuni episodi anche gravissimi come l' attentato alla stazione di Bologna restano ... Ciò che va segnalato è il fatto menzionato ieri sul Corriere da Galli ...