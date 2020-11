Gabriella Perino | vita privata | lavoro | Instagram | figli e curiosità sulla compagna di Gerry Scotti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 29 novembre 2020) Siete pronti a saperne di piùdi? Se il nome non vi fa venire in mente nulla, aspettate di sapere chi è il suo compagno:! Già, questa bella signora bionda fa coppia ormai da diversi anni con il re del quiz televisivo. Ecco qualche informazione su di lei. Chi è: età,è nata nel 1965 ed ha pertanto 55 anni. E’ di diversi anni più giovane di, classe 1956. Essendo una donna che non ama affatto stare sotto i riflettori, di lei si sa pochissimo. La sua professione è quella di architetto. Lanon è, a quanto pare, neppure una ...