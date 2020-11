Fratoianni e Orfini rilanciano la patrimoniale. Subito sconfessati da M5s, Pd e Italia Viva (Di domenica 29 novembre 2020) La patrimoniale? Resta un tabù all’Italiana. Rilanciata dall’ala “sinistra” della maggioranza, con Liberi e Uguali ma anche il dem Matteo Orfini in prima linea, l’ipotesi (e relativo emendamento nel frattempo balzato alle cronache) è stata immediatamente sconfessata dallo stesso Pd, dai renziani di Italia Viva e dal Movimento 5 Stelle. A creare scompiglio è l’emendamento che una decina di deputati di Leu e Pd hanno presentato alla manovra di bilancio. «La proposta che avanziamo vuole mettere ordine in un sistema fiscale irrazionale, eliminare l’Imu ed introdurre un prelievo progressivo che Intervenga sui patrimoni dei super ricchi per finanziare la spesa sociale», spiega oggi il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in un’intervista a Il ... Leggi su open.online (Di domenica 29 novembre 2020) La? Resta un tabù all’na. Rilanciata dall’ala “sinistra” della maggioranza, con Liberi e Uguali ma anche il dem Matteoin prima linea, l’ipotesi (e relativo emendamento nel frattempo balzato alle cronache) è stata immediatamente sconfessata dallo stesso Pd, dai renziani die dal Movimento 5 Stelle. A creare scompiglio è l’emendamento che una decina di deputati di Leu e Pd hanno presentato alla manovra di bilancio. «La proposta che avanziamo vuole mettere ordine in un sistema fiscale irrazionale, eliminare l’Imu ed introdurre un prelievo progressivo che Intervenga sui patrimoni dei super ricchi per finanziare la spesa sociale», spiega oggi il portavoce nazionale di Sinistrana Nicolain un’intervista a Il ...

