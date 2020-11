Francesco Totti lo confessa in diretta | “Ho passato dei giorni non bellissimi | ho perso mio padre e…”

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 29 novembre 2020) Sonodavvero difficili per: il 12 ottobre, suoEnzo è scomparso all’età di 76 anni dopo aver contratto il Coronavirus. Per il Capitano è stato un duro colpo perdere lana che fin da subito ha scoperto il suo talento e lo ha incoraggiato nella sua carriera. In collegamento con lo studio di Verissimo, a Silvia Toffanin,ha raccontato che questo sarà un Natale diverso da solito, il primo senza il suo papà. Ospite a Verissimo,, appena guarito dal Covid, ha ricordato suoEnzo, soprannominato ‘lo Sceriffo‘, scomparso il 12 ottobre. Ricoverato allo Spallanzani, settantasei anni, l’uomo ha combattuto contro il Coronavirus, che si è aggiunto a diverse patologie pregresse. In ...