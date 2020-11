Fractalia Frammenti di Vincent Van Gogh

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 29 novembre 2020) In occasione dei 130 anni dalla morte diVan, Danijel Zezelj tributa uno dei più importanti geni artistici del Diciannovesimo secolo con questa straordinaria opera. Attraverso un collage didi 15 lettere dello stesso van, Danijel Zezelj dà vita ai pensieri, alle riflessioni e agli sconvolgimenti dell’anima del pittore. Un gioco di aperta interpretazione tra immagine e testo in cui Zezelj, con il suo celebre bianco e nero e con una narrazione solo per immagini, ci conduce nel mondo sublime del grande artista olandese. Un volume intensissimo ricco di immagini suggestive, un viaggio poetico e vivido, che attraverso una sensibilità unica ci mostra un vanlontano dal mito del grande pittore.è un inno alla dignità della fragilità umana, alla ...