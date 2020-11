FOTO Palermo, rosanero sotto la curva per omaggiare Marta: i rosanero dedicano la vittoria alla piccola tifosa (Di domenica 29 novembre 2020) Il Palermo torna alla vittoria dopo la sconfitta contro la Turris superando per 3-0 il Monopoli.Monopoli, Scienza: “Il Palermo ha vinto in modo rocambolesco, c’era un rigore per noi”I rosanero hanno superato con un tris la compagine pugliese riscattando la caduta casalinga rimediata in settimana nella sfida contro i campani. Le reti di Alberto Almici, Ivan Marconi e Andrea Saraniti hanno messo il punto esclamativo sul match che ha riportato gli uomini di Roberto Boscaglia in zona play-off. Il Palermo, come ammesso dallo stesso tecnico gelese e da Marconi nel post-gara, hanno voluto dedicare questo successo alla piccola Marta. La bimba di appena 10 anni che qualche giorno fa è scomparsa mentre si ritrovava a scuola a ... Leggi su mediagol (Di domenica 29 novembre 2020) Iltornadopo la sconfitta contro la Turris superando per 3-0 il Monopoli.Monopoli, Scienza: “Ilha vinto in modo rocambolesco, c’era un rigore per noi”Ihanno superato con un tris la compagine pugliese riscattando la caduta casalinga rimediata in settimana nella sfida contro i campani. Le reti di Alberto Almici, Ivan Marconi e Andrea Saraniti hanno messo il punto esclamativo sul match che ha riportato gli uomini di Roberto Boscaglia in zona play-off. Il, come ammesso dallo stesso tecnico gelese e da Marconi nel post-gara, hanno voluto dedicare questo successo. La bimba di appena 10 anni che qualche giorno fa è scomparsa mentre si ritrovava a scuola a ...

Palermo, riaprono i negozi la domenica: "Giusto, ma occorre rispettare le regole"

Riaprono i negozi nel fine settimana a Palermo e, forse complice la bella giornata di sole, in molti si riversano per le strade del centro città. In via libertà, nonostante un folto viavai di ciclisti ...

