Formula 1 | la Haas di Grosjean si spezza e s' incendia Illeso il pilota

AGI - Prima la grande paura e poi il sollievo. Durante le prime battute del Gran Premio di Formula 1 in Bahrain, la Haas di Romain Grosjean è stata protagonista di un incredibile incidente e per lunghi attimi si e' pensato al peggio. In uscita dalla terza curva la monoposto del pilota franco-svizzero ha toccato l'Alpha Tauri di Dani Kvyat, un impatto che lo ha portato ad uscire di pista, andare in testa coda e a schiantarsi frontalmente contro le protezioni. Sono impressionanti le prime immagini della regia della Formula 1 che mostrano l'incidente poco dopo il via del BahrainGp. Roman Grosjean è rimasto vivo per miracolo a guardare cosa accaduto alla sua monoposto spezzata in due avvolta dal fuoco.

