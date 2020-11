FIFA 21: Disponibili cinque nuove carte Record Breakers (Di domenica 29 novembre 2020) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che sono Disponibili nei pacchetti cinque nuove carte Record Breakers della popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team. La carta Record Breaker viene rilasciata per i giocatori che si sono contraddistinti per aver battuto un Record o un primato di una competizione o di una squadra di club. In questo caso particolare la software house canadese ha voluto celebrare cinque calciatori che hanno caratterizzato la storia del calcio con i loro Record. Gli aggiornamenti delle stats delle carte Record Breakers sono unici e permanenti. FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 29 novembre 2020) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che sononei pacchettidella popolare modalità21 Ultimate Team. La cartaBreaker viene rilasciata per i giocatori che si sono contraddistinti per aver battuto uno un primato di una competizione o di una squadra di club. In questo caso particolare la software house canadese ha voluto celebrarecalciatori che hanno caratterizzato la storia del calcio con i loro. Gli aggiornamenti delle stats dellesono unici e permanenti.21 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC ...

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Disponibili cinque nuove carte Record Breakers - EA_FIFA_Italia : 5 #FUT Item Record Breakers si uniscono a quelli di venerdì ?? tutti disponibili in-game fino alle 19:00 di giovedì… - FutXFan : Dieci nuove #SBC disponibili! Quali completerete? Fateci sapere cosa avete trovato nei commenti!???? . . . #futxfan… - PlayStationIT : Il Black Friday è arrivato ?????? Al via il divertimento con 5 Record Breakers, calciatori che hanno fatto la storia… - EA_FIFA_Italia : Al via il divertimento con 5 Record Breakers, calciatori che hanno fatto la storia e ricevono upgrade permanenti, d… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Disponibili Fifa 21: Record Breakers nei pack per il Black Friday! FUT Universe FIFA 21 su PC non includerà le funzionalità di PS5 e Xbox Serie X

I fan del franchise di EA Soccer possono giocare a FIFA 21 da ottobre su Xbox One, PS4 e PC, con la nuova gen in arrivo a dicembre ...

Fifa 21: diventa campione! Ecco tutti i trucchi del titolo EA Sport

Scopriamo inisme come diventare un vero e proprio campione di Fifa 21 grazie ad alcuni trucchi per migliorare le propri skills ...

I fan del franchise di EA Soccer possono giocare a FIFA 21 da ottobre su Xbox One, PS4 e PC, con la nuova gen in arrivo a dicembre ...Scopriamo inisme come diventare un vero e proprio campione di Fifa 21 grazie ad alcuni trucchi per migliorare le propri skills ...