Fecondazione assistita: richiesta di proroga per gli aspiranti genitori (Di domenica 29 novembre 2020) Sono ora aperti i centri di Procreazione medicalmente assistita (Pma), a differenza di quanto accaduto in primavera quando, per contenere la trasmissione del Covid-19, la disponibilità ai trattamenti era stata a lungo sospesa o limitata. Tempo perso difficile da recuperare: per le donne che desiderano accedere alle tecniche di Pma con il Servizio sanitario nazionale è fissato un limite di età che varia secondo le Regioni: per esempio, in Lombardia e nel Lazio 43 anni, nel Veneto 50 e in Campania 46. Recuperare il tempo perduto «La sospensione ha fatto perdere tempo prezioso a molte coppie» spiega Filomena Gallo, avvocato e segretario nazionale dell’Associazione Luca Coscioni. «Per questo abbiamo chiesto alle Regioni che, a partire dalla riattivazione dei centri prorogassero di 12 mesi il limite di età previsto, così che quanti avessero ... Leggi su iodonna (Di domenica 29 novembre 2020) Sono ora aperti i centri di Procreazione medicalmente(Pma), a differenza di quanto accaduto in primavera quando, per contenere la trasmissione del Covid-19, la disponibilità ai trattamenti era stata a lungo sospesa o limitata. Tempo perso difficile da recuperare: per le donne che desiderano accedere alle tecniche di Pma con il Servizio sanitario nazionale è fissato un limite di età che varia secondo le Regioni: per esempio, in Lombardia e nel Lazio 43 anni, nel Veneto 50 e in Campania 46. Recuperare il tempo perduto «La sospensione ha fatto perdere tempo prezioso a molte coppie» spiega Filomena Gallo, avvocato e segretario nazionale dell’Associazione Luca Coscioni. «Per questo abbiamo chiesto alle Regioni che, a partire dalla riattivazione dei centrissero di 12 mesi il limite di età previsto, così che quanti avessero ...

FrancoLisi : - galliano_IVI : Oggi in Italia un bambino su dieci tra quelli nati da fecondazione assistita deve la sua vita a una donazione di ga… - bungobot1 : RT @SENDEROPRESS: Un ransomware ha messo ko la più grande rete di centri per la fecondazione assistita negli Stati Uniti #Ransomware via ht… - SENDEROPRESS : Un ransomware ha messo ko la più grande rete di centri per la fecondazione assistita negli Stati Uniti #Ransomware… - CyberSecHub0 : RT @pejoneresearch: Attacco ransomware a centri per la fecondazione assistita negli Stati Uniti -

Ultime Notizie dalla rete : Fecondazione assistita Fecondazione assistita, nasce il gruppo di centri Pma GeneraLife TuttOggi Procreazione assistita Fuggetta è reggente

sacile È la dottoressa Giuseppa Fuggetta la responsabile reggente del reparto di Procreazione medicalmente assistita. Il conferimento dell’incarico di responsabile sostituto facente funzioni nella Pma ...

Una nuova frontiera contro l’infertilità

Un passo in avanti nella procreazione medicalmente assistita: al Centro dell’ospedale del Delta sono cominciati infatti i cicli che prevedono l’utilizzo di MicroTese ovvero l’estrazione di spermatozoi ...

sacile È la dottoressa Giuseppa Fuggetta la responsabile reggente del reparto di Procreazione medicalmente assistita. Il conferimento dell’incarico di responsabile sostituto facente funzioni nella Pma ...Un passo in avanti nella procreazione medicalmente assistita: al Centro dell’ospedale del Delta sono cominciati infatti i cicli che prevedono l’utilizzo di MicroTese ovvero l’estrazione di spermatozoi ...