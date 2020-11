Fabrizio Corona spara a zero su personaggi e politici gay: “Li ho sempre usati” (Di domenica 29 novembre 2020) Fabrizio Corona spara a zero su personaggi famosi e politici Nel nuovo numero di MOW Magazine è contenuta una lunga intervista a Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha sparato a zero sui personaggi e politici omosessuali. Stando all’ex re dei paparazzi in Parlamento ci sarebbe una lobby gay, mentre la sua trasmissione preferita sarebbe quelle dove poter far outing ai personaggi del mondo dello spettacolo e gli omosessuali li ha sempre usati. Durante la chiacchierata col giornalista, l’ex marito di Nina Moric ha lanciato delle frecciatine velenose anche a Lele Mora, Simona Ventura, Fedez e la moglie Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi parla degli ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 29 novembre 2020)sufamosi eNel nuovo numero di MOW Magazine è contenuta una lunga intervista a. Quest’ultimo hato asuiomosessuali. Stando all’ex re dei paparazzi in Parlamento ci sarebbe una lobby gay, mentre la sua trasmissione preferita sarebbe quelle dove poter far outing aidel mondo dello spettacolo e gli omosessuali li hausati. Durante la chiacchierata col giornalista, l’ex marito di Nina Moric ha lanciato delle frecciatine velenose anche a Lele Mora, Simona Ventura, Fedez e la moglie Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi parla degli ...

e_cavagna : Fabrizio Corona: i segreti dell’Italia e gli insulti a Fedez - SoloDonna - gattogigiola : RT @Raffaella017: @Margher33652803 Mi spiace molto per te?? davvero voi ristoratori non meritate questo supplizio... Mi chiedo chi ci vada i… - Raffaella017 : @Margher33652803 Mi spiace molto per te?? davvero voi ristoratori non meritate questo supplizio... Mi chiedo chi ci… - albealias : RT @marco_gervasoni: 'Una volta il potere era in mano ai politici, ma i politici che abbiamo ora sono le persone meno potenti che esistono… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Fabrizio Corona e Lia presto convoleranno a nozze. Ecco che lavoro fa lei. -