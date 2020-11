F1, Valtteri Bottas: “Sono felice che Romain Grosjean stia bene” (Di domenica 29 novembre 2020) Valtteri Bottas esprime la propria opinione al termine del Gran Premio del Bahrain, quindicesima tappa del Mondiale di F1. Il finnico ha completato all’ottavo posto l’evento arabo al termine di una difficile prova. Dopo aver modificato la strategia nei primi passaggi, in seguito ad una foratura, il finlandese non è riuscito a recuperare ed a superare delle monoposto sulla più lente delle Mercedes. Nella sua dichiarazione il compagno di squadra del britannico Lewis Hamilton ha mostrato il suo sollievo in merito alla condizione del francese Romain Grosjean, protagonista di un terribile incidente nel primo giro all’uscita di curva tre. Bottas, ai microfoni della massima formula, ha dichiarato: “Sono felice che Romain stia bene. Per quanto ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020)esprime la propria opinione al termine del Gran Premio del Bahrain, quindicesima tappa del Mondiale di F1. Il finnico ha completato all’ottavo posto l’evento arabo al termine di una difficile prova. Dopo aver modificato la strategia nei primi passaggi, in seguito ad una foratura, il finlandese non è riuscito a recuperare ed a superare delle monoposto sulla più lente delle Mercedes. Nella sua dichiarazione il compagno di squadra del britannico Lewis Hamilton ha mostrato il suo sollievo in merito alla condizione del francese, protagonista di un terribile incidente nel primo giro all’uscita di curva tre., ai microfoni della massima formula, ha dichiarato:chebene. Per quanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Valtteri Bottas F1, Valtteri Bottas: “Sono felice che Romain stia bene” OA Sport Gp Bahrain, Hamilton vince ancora: Grosjean vivo per miracolo tra le fiamme

La safety-car rientra ai box e lascia passare da vincitore Hamilton sotto la bandiera a scacchi. Secondo Verstappen, poi Albon al primo podio in F1. A seguire Norris e Sainz, punti pesantissimi ...

Live F1, GP Bahrain: Hamilton vince su Verstappen e Albon, Ferrari decima. Paura per Grosjean

Ma la musica non è cambiata, la prima fila è stata monopolizzata dalle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che puntano a portare al team di Toto Wolff, una delle tante doppiette raccolte ...

