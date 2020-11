F1, terribile incidente per Romain Grosjean. Bandiera rossa, Haas in fiamme: come sta il pilota (Di domenica 29 novembre 2020) Romain Grosjean è stato a suo malgrado protagonista di un terribile incidente nel corso del primo giro del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito. Il pilota francese ha perso il controllo della sua Haas ed è andato a sbattere violentemente contro le barriere, la sua macchina ha sfondato il guard-rail ed è andata in fiamme. Una palla di fuoco ha avvolto la monoposto e per alcuni lunghissimi minuti si è temuto il peggio, si è avuto il timore che il 34enne ci avesse lasciati nel modo più triste. Sono stati attimi di paura e soltanto quando il ragazzo è stato inquadrato cosciente a bordo di una vettura medica si è potuto tirare un sospiro di sollievo. Il pilota si è davvero salvato per miracolo. La ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020)è stato a suo malgrado protagonista di unnel corso del primo giro del GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito. Ilfrancese ha perso il controllo della suaed è andato a sbattere violentemente contro le barriere, la sua macchina ha sfondato il guard-rail ed è andata in. Una palla di fuoco ha avvolto la monoposto e per alcuni lunghissimi minuti si è temuto il peggio, si è avuto il timore che il 34enne ci avesse lasciati nel modo più triste. Sono stati attimi di paura e soltanto quando il ragazzo è stato inquadrato cosciente a bordo di una vettura medica si è potuto tirare un sospiro di sollievo. Ilsi è davvero salvato per miracolo. La ...

