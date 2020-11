F1 | Sebastian Vettel furioso con Charles Leclerc | in motivi della polemica in casa Ferrari

Leggi su oasport

(Di domenica 29 novembre 2020) “Di nuovo! Si è comportato come se io non fossi proprio lì. Sembrava di nuovo come in Austria. Finiva in quel modo di nuovo, forse sarebbe stato meglio così? Abbiamo parlato tutto la mattina di lasciare spazio“. E’ stato di fuoco il messaggio via radio del tedesconei confronti del compagno di squadra in. Il teutonico, nel corso delle ripartenze del GP del Bahrain condizionato dallo spaventoso incidente del franceseHaas Romain Grosjean (fortunatamente senza conseguenze irreparabili per lui) e dal crash del canadese Lance Stroll (con il pilotaRacing Point illeso), si è visto in due circostanzeentrare molto duro in curva-1, costretto ad alzare il piede per evitare il contatto con lui. Un ...