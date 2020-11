F1, incidente spaventoso per Grosjean: l'auto va fuori pista e prende fuoco - Video (Di domenica 29 novembre 2020) Partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Dopo il semaforo verde la Haas di Roman Grosjean va in testa coda e sbattere verso le protezioni andando subito in fiamme. Il pilota francese è... Leggi su feedpress.me (Di domenica 29 novembre 2020) Partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Dopo il semaforo verde la Haas di Romanva in testa coda e sbattere verso le protezioni andando subito in fiamme. Il pilota francese è...

cristianobtweet : RT @LucaNacchio: Spaventoso incidente per #Grosjean nel #BahreinGP - LucaNacchio : Spaventoso incidente per #Grosjean nel #BahreinGP - bizcommunityit : F1, GP Bahrain 2020: spaventoso incidente per Grosjean [Video] - aalessiada : ho da poco saputo dell'incidente di Grosjean, non ho parole. Non posso neanche lontanamente immaginare come si sia… - ilciccio67 : @jungle1970 Incidente spaventoso di Grosjean. Macchina contro il guardrail, divisa in due. Esplosa. È riuscito ad uscire. -