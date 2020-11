F 1 | impatto Grosjean a 221 Km h Il pilota spiega dall’ospedale come sta video

(Di domenica 29 novembre 2020) Ilfrancese della Haas Romansta bene e,confermato dal team, ha riportato solo alcune lievi ustioni dopo il pauroso incidente al Sakhir. Escluse le fratture alle costole ipotizzate poco dopo il crash: l'è avvenuto a 221 Km/h. A tranquillizzare definitivamente tutti è stato lo stessocon unmessaggio postato sul proprio account Instagram: "Ciao a tutti, volevo dirvi che sto bene, volevo ringraziarvi per tutti i vostri messaggi di sostegno e per l'aiuto della FIA e dei medici. Spero di vedervi presto". ITA Sport Press.

Piloti, presidente della FIA, addetti ai lavori, tutti sono concordi. Halo è stato determinante per salvare la vita al fortunato Romain Grosjean, protagonista di un incidente che sarebbe potuto costar ...Il pilota della Haas ha urtato le barriere subito dopo il via, la sua monoposto si è spezzata in due e ha preso fuoc al Gran Premio del Bahrein ...