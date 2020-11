Euro Basket: tonfo di Serbia e Spagna, il programma di oggi (Di domenica 29 novembre 2020) FIBA Euro Basket 2022 Sei gare andate in scena nel sabato dedicato alle qualificazioni agli Europei del 2022. Rinviata la gara tra Italia e Macedonia a un’ora dalla palla a due, per la positività al Covid-19 di tre giocatori macedoni. Sconfitte per Spagna e Serbia, rispettivamente contro Israele e Svizzera. Vincono Slovenia, Polonia, Georgia e Russia. Euro Basket: riassunto del sabato e programma di oggi Il sabato del quarto round di qualificazioni a Euro Basket 2022 si apre con il tonfo clamoroso della Serbia vice-campione del mondo che premia la Svizzera: 92-90, equivalente al primo successo nella competizione per gli elvetici, segnato dai 18 punti di Madjan e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020) FIBA2022 Sei gare andate in scena nel sabato dedicato alle qualificazioni aglipei del 2022. Rinviata la gara tra Italia e Macedonia a un’ora dalla palla a due, per la positività al Covid-19 di tre giocatori macedoni. Sconfitte per, rispettivamente contro Israele e Svizzera. Vincono Slovenia, Polonia, Georgia e Russia.: riassunto del sabato ediIl sabato del quarto round di qualificazioni a2022 si apre con ilclamoroso dellavice-campione del mondo che premia la Svizzera: 92-90, equivalente al primo successo nella competizione per gli elvetici, segnato dai 18 punti di Madjan e ...

