Eur | blitz antidroga | 3 arresti

(Di domenica 29 novembre 2020) Doppio arresto da parte degli investigatori della Polizia di Stato impegnati nel quartiere Eur: gli agenti del IX Distretto Esposizione stavano seguendo un’utilitaria che, stando ad alcune informazioni in loro possesso, sarebbe stata usata in quei giorni da una ragazzo per trasportare un grosso carico di droga. Dopo alcuni giorni di appostamenti l’auto è stata notata da una delle pattuglie che, con discrezione, ha iniziato a seguirla. I poliziotti non si sono stupiti nel vedere che il presunto spacciatore si era recato a casa di un altro loro sospetto pusher. Ilè scattato poco dopo: l’autista dell’utilitaria, M.P., 46enne romano, è stato trovato in possesso complessivamente di circa 160 grami di cocaina e 100 di hashish, mentre L.A., 45 anni anch’egli romano, ovvero il titolare dell’appartamento, aveva in casa poco meno di 40 grammi di cocaina ed 80 di hashish. ...