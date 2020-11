Ettore Boschi ex marito Giovanna Ralli | ” Un lutto che non ho ancora accettato”

Leggi su youmovies

(Di domenica 29 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., l’exdi Giovanni, è venuto a mancare dopo 38 anni di matrimonio. L’attrice ha dichiarato che quel giorno la sua vita è finita. L’attriceoggi sarà ospite a Domenica In, in onda su Rai 1 per rispondere alle domande di Mara Venier. Unfrescooggi quello del