Espulso Morata, salta Juventus Torino: svelato il motivo del cartellino rosso (Di domenica 29 novembre 2020) Espulso Morata – Piove sul bagnato in casa Juventus. I bianconeri, che non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 in casa del Benevento, nel finale hanno letteralmente perso la testa. Proprio l’autore del goal, Alvaro Morata, è stato Espulso dal direttore di gara a partita finita: dalle immagini, si evince come lo spagnolo abbia detto qualche parole di troppo all’arbitro, che senza alcuna esitazione ha estratto il cartellino rosso. Espulso Morata, il motivo del cartellino rosso Andrea Pirlo deve fare i conti anche con l’espulsione di Alvaro Morata, avvenuta dopo il triplice fischio. Come svelato da Sky Sport, lo spagnolo al termine della partita si è ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 29 novembre 2020)– Piove sul bagnato in casa. I bianconeri, che non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 in casa del Benevento, nel finale hanno letteralmente perso la testa. Proprio l’autore del goal, Alvaro, è statodal direttore di gara a partita finita: dalle immagini, si evince come lo spagnolo abbia detto qualche parole di troppo all’arbitro, che senza alcuna esitazione ha estratto il, ildelAndrea Pirlo deve fare i conti anche con l’espulsione di Alvaro, avvenuta dopo il triplice fischio. Comeda Sky Sport, lo spagnolo al termine della partita si è ...

