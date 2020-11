“Ero morta | stavo lì impalata senza avere più coscienza di vita | questo è quello che si prova dopo uno stupro”

Leggi su tpi

(Di domenica 29 novembre 2020) Sfondo nero, volto in primo piano e parole scelte per raccontare che cosa succede al corpo quando si viene stuprati. Si chiama Gigliola Bejaj, studia a Bologna, e ha deciso di spiegare in un video, pubblicato dal canale YouTube Bergamo Pride, che cosa le è successo una sera di qualche anno fa a Tirana, quando a 16 anni si è sentita “miseramente donna” e ha percepito tutta la violenza del mondo in una sola volta. Quella notte, il miglior amico di sua cugina, invece di accompagnarla ad una festa di compleanno, come concordato, la portò in un appartamento di un condominio in un quartiere sconosciuto, dove fu stuprata da un giovane ragazzo. “Ricordo il mio corpo steso nudo per terra,nessuna emozione – racconta nel video -. Ero un corpo vuoto eanima a uso e consumo dell’uomo che aveva il diritto die di morte su di me. ...