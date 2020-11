Eriksen-Inter, Marotta certifica l'addio. Siamo ai saluti, si attende gennaio (Di domenica 29 novembre 2020) Le parole dell'amministratore nerazzurro nel pre partita di ieri hanno praticamente messo alla porta il danese Leggi su 90min (Di domenica 29 novembre 2020) Le parole dell'amministratore nerazzurro nel pre partita di ieri hanno praticamente messo alla porta il danese

Può un colpo catalogato come il più importante di una sessione di mercato diventare un peso da togliere il prima possibile? Sì, se parliamo di Christian Eriksen ...

Lautaro cambia agente: vuole un altro club. Eriksen umiliato e scartato

Lautaro Martinez ha abbandonato Beto Yaqué e Rolando Zarate per affidarsi a Jorge Mendes nel tentativo di trovare la chiave di volta per divorziare dall’Inter. Il noto procuratore portoghese, agente t ...

