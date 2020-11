Energia ed armi | la corsa della Russia alla conquista dell’Africa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 29 novembre 2020) Roma, 29 nov – In silenzio, ma in modo estremamente rapido ed efficace, ormai da anni lasta lavorando per espandere la propria influenza in Africa. Nel 2019, anno in cui a Soci il ‘ForumAfrica’ ha riunitocorte di Valdimir Putin i leader di praticamente tutti i paesi africani, le esportazioni russe sono aumentate del 900%. I settori interessati sono prevalentemente quello energetico e degli armamenti.in Africa: la geopolitica dell’Due colossi energetici di Stato come Rosneft e Rosatom sono molto attivi in Africa. Rosneft è una compagnia petrolifera il cui presidente Igor Sechin è un ex-agente del Kgb operante negli anni ’80 in Mozambico. Proprio dove da alcuni mesi è stato chiuso un accordo per lo sfruttamento di gas estratto da piattaforme. In Egitto la Rosneft sta ...