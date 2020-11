Emma Marrone eletta personaggio dell’anno ai DMA2020 (video) (Di domenica 29 novembre 2020) A vincere il premio quest'anno è stata proprio la nota cantante; Tiziano Ferro ha assegnato il riconoscimento e non ha potuto non spendere belle parole nei confronti della collega L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 29 novembre 2020) A vincere il premio quest'anno è stata proprio la nota cantante; Tiziano Ferro ha assegnato il riconoscimento e non ha potuto non spendere belle parole nei confronti della collega L'articolo proviene da Gossip e Tv.

HuffPostItalia : Emma Marrone: 'La maternità non è un obbligo. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli' - MonicaGorga : @MarroneEmma vince i 'Diversity media Awards ' categoria personaggio dell'anno. Premio strameritato e prova eviden… - giedre22086048 : RT @andreacbrown1: Emma vince il premio come miglior personaggio dell'anno nei #DMA2020 Questa è la dimostrazione che chi combatte per i pr… - GFucci58 : RT @andreacbrown1: Emma vince il premio come miglior personaggio dell'anno nei #DMA2020 Questa è la dimostrazione che chi combatte per i pr… - andreacbrown1 : Emma vince il premio come miglior personaggio dell'anno nei #DMA2020 Questa è la dimostrazione che chi combatte per… -