Emirati Arabi | da Aversa a Dubai | la storia di Nunzio Yari Cecere costruttore “green” a 26 anni

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 novembre 2020) L’anno della pandemia non ha frenato i progetti imprenditoriali dell’imprenditore immobiliare greenche, partito dalla vendita di case nella natìa, a soli 26sta scalando il mondo del Luxury Real Estate internazionale. Dopo essere stato inserito lo scorso anno da Forbes tra i 30 Under 30 Europe e da Forbes Italia tra i 100 Under 30, la sua visione di sviluppo immobiliare ecosostenibile lo spinge ora – lui e la sua holdingManagement, nata tra il 2012 e il 2013, in piena crisi economica -, ad aprirsi la strada verso il mercato die degli, daall’avanguardia nell’innovazione immobiliare. “Bisogna possedere un’elevata propensione al rischio, perché per ogni ...