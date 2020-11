Emirati Arabi | ad Abu Dhabi il riciclo di pneumatici parla anche italiano

Leggi su ildenaro

(Di domenica 29 novembre 2020) Il Gruppo Maio ha inaugurato nel territorio di Abupresso la discarica di Al Dhafra, un impianto di trattamento deglifuori uso (PFU). L’evento si è tenuto alla presenza del general manager del Centre of waste management di Abu, Salem Al Kaabi. “Siamo davvero orgogliosi di questo progetto” ha dichiarato Guglielmo Maio, direttore operativo del Gruppo. “Non è affatto facile avere l’opportunità di lavorare in questo territorio, si tratta di un riconoscimento importante alle nostre competenze e alla nostra professionalità. Questa èla riprova di un impegno significativo dell’azienda nella gestione integrata nell’ambito della filiera dei rifiuti, di cui ci occupiamo da circa 40 anni. Lavoreremoin questo Paese per tenere assieme la sostenibilità economica con quella ...