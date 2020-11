Elle la trama del film stasera su Rai 4 domenica 29 novembre

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 29 novembre 2020)il29su Rai 4,e trailerè ilscelto per la prima serata di29da Rai 4, un thriller contemporaneo candidato all’Oscar con un’affascinante IsabHuppert. Diretto da Paul Verhoeven è stato presentato al Festival di Cannes del 2016, è un adattamento del romanzo del 2012 Oh…. di Philippe Dijan. Huppert ha vinto il Golden Globe come miglior attrice in undrammatico oltre a ottenere la nomination all’Oscar; inoltre migliore miglio Attrice ai Premi Cesar. In Italia ilha incassato poco meno di un milione di euro.ladel ...