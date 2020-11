Elezioni Usa, concluso riconteggio in Wisconsin: più voti per Biden (Di domenica 29 novembre 2020) Negli Usa si è concluso il riconteggio delle Elezioni in Wisconsin. Il risultato ha rilevato un incremento del vantaggio di Joe Biden. Negli Usa continua i riconteggi in varie sedi elettorali. Infatti il presidente uscente, Donald Trump continua a sostenere che le Elezioni Usa 2020 siano state truccate, ma il riconteggio continua a consolidare la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 29 novembre 2020) Negli Usa si èildellein. Il risultato ha rilevato un incremento del vantaggio di Joe. Negli Usa continua i riconteggi in varie sedi elettorali. Infatti il presidente uscente, Donald Trump continua a sostenere che leUsa 2020 siano state truccate, ma ilcontinua a consolidare la L'articolo proviene da Inews.it.

Adnkronos : #ElezioniUsa, #Trump paga riconteggio Wisconsin: più voti per Biden - marattin : Maestro Yoda, perdonami. Ma in Italia Sanders e AOC avrebbero fatto tre interviste al giorno contro Biden fino al g… - NicolaPorro : Sulla vittoria di #Biden continua la retorica dei progressisti che utilizzano l’argomento del ???????? ???????????????? a lui l… - angieromeo14 : Adnkronos: Elezioni Usa, Trump: 'Abbiamo trovato voti illegali in Wisconsin'. - Altromateriale : Cornuto e mazziato. @realDonaldTrump #Election2020 Elezioni Usa, Trump paga riconteggio Wisconsin: più voti per Bid… -