(Di domenica 29 novembre 2020) I 'per l'Italia' appoggieranno ladiMario adi Rimini. Il segretario nazionale deiAntonino Di Stefano annuncia l'appoggio alla ...

GioDeJa : Temi e dibattito sul ciclo di programmazione 2021-2027, sul #nextgenerationEU, sul #MES e sulle modifiche al #MES p… - Comemigirano : Ok, azzardo il mio pronostico! Per evitare una guerra civile... la Corte Suprema invaliderà le elezioni. Si rifar… - iltrenoromalido : ?? Vi invito a guardare anche l'intera puntata di Roma di Sera - ilcorriereblog : - news_rimini : Elezioni 2021, i Liberalsocialisti appoggiano la candidatura di Erbetta a sindaco -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni 2021

RiminiToday

“La Corte d’appello di Catanzaro ha dato il proprio assenso per la data del 14 febbraio per le elezioni regionali. Presumo che il presidente facente Corte d'Appello, Calabria, elezioni, regionali ...In arrivo il decreto Ristori quater da parte del governo che blocca anche le ganasce fiscali Rinvio delle scadenze fiscali del 30 novembre (al 10 dicembre o al 3 aprile a seconda dei casi) e anche nuo ...