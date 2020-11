Ecco la patrimoniale: Pd e Leu preparano il regalo di Natale (Di domenica 29 novembre 2020) Roma, 29 nov – Passano gli anni ma non si affievolisce la fissazione della sinistra (non solo italiana) per la patrimoniale. Imposta ingiusta, iniqua, destinata spesso e volentieri ad aggredire solo la classe media. E però di forte presa sul loro elettorato, spesso e volentieri infarcito di variegati personaggi (magari con conto all’estero) che del “Dagli al ricco!” fanno la propria cifra stilistica. E’ così che, dopo averla ventilata in primavera, adesso la patrimoniale arriva dritta nella discussione in corso in questi giorni al parlamento attorno alla manovra per il prossimo anno. Pd e Leu apparecchiano la patrimoniale Nulla di nuovo, verrebbe da dire. Già poche settimane fa, sulla scorta dei dati sui conti correnti degli italiani, avevamo lanciato l’allarme. Losche manovre si muovevano attorno al nostro risparmio, sia esso in forma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 29 novembre 2020) Roma, 29 nov – Passano gli anni ma non si affievolisce la fissazione della sinistra (non solo italiana) per la. Imposta ingiusta, iniqua, destinata spesso e volentieri ad aggredire solo la classe media. E però di forte presa sul loro elettorato, spesso e volentieri infarcito di variegati personaggi (magari con conto all’estero) che del “Dagli al ricco!” fanno la propria cifra stilistica. E’ così che, dopo averla ventilata in primavera, adesso laarriva dritta nella discussione in corso in questi giorni al parlamento attorno alla manovra per il prossimo anno. Pd e Leu apparecchiano laNulla di nuovo, verrebbe da dire. Già poche settimane fa, sulla scorta dei dati sui conti correnti degli italiani, avevamo lanciato l’allarme. Losche manovre si muovevano attorno al nostro risparmio, sia esso in forma ...

