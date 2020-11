E’ morto Giorgio Morales | già sindaco di Firenze Aveva 88 anni

(Di domenica 29 novembre 2020) Nel 1989 succedette a Massimo Bogianckino, che dovette lasciare per un infarto, sostenuto da Pci, Psi, Psdi e Pli, nel 1990 formò poi una giunta di pentapartito (Dc, Psi, Pri, Psdi e Pli)

FIRENZE, 29 NOV - E' morto l'ex sindaco di Firenze Giorgio Morales, classe 1932. Socialista, fu eletto primo cittadino di Firenze due volte: nel 1989 succedette a Massimo Bogianckino, che dovette lasc ...(ANSA) – FIRENZE, 29 NOV – E' morto l'ex sindaco di Firenze Giorgio Morales, classe 1932. Socialista, fu eletto primo cittadino di Firenze due volte: nel 1989 succedette a Massimo…