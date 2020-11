È morto David Prowse | l’attore meno famoso della storia del cinema

Leggi su tpi

(Di domenica 29 novembre 2020) Se ne è andato a 85 anni e senza la soddisfazione di aver mai associato il suo volto a uno dei personaggi più celebridel, leggendario interprete di Darth Vader in Guerre Stellari. Campione di sollevamento pesi e body builder, prima di arrivare sul castpiù celebre e longeva sagatografica aveva interpretato già cinque film, tra cui Col cuore in gola di Tinto Brass, Gli orrori di Frankenstein, The Best of Benny Hill, Jabberwocky di Terry Gilliam e soprattutto Arancia Meccanica di Stanley Kubrick. Con i suoi due metri di altezza e 120 chili di peso nel 1977 era entrato nei panni imponenti di Darth Vader: senza ombra di dubbio il più celebre malvagiodel, ...