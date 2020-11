E’ morto a 85 anni Dave Prowse, interpretò Darth Vader in Star Wars (Di domenica 29 novembre 2020) L'attore britannico Dave Prowse, che ha incarnato il personaggio di Darth Vader nella prima trilogia della saga di Star Wars, Guerre Stellari, è morto ieri all'età di 85 anni, lo ha annunciato il suo agente Thomas Bowington. "E' con grande tristezza che dobbiamo annuncare che Dave Prowse è morto ieri mattina all'età di 85 anni", ha scritto su Facebook. Prowse ha vestito i panni, indossando un'inconfondibile maschera, del più grande Dark Lord della Galassia in "Guerre Stellari" (1977), "L'Impero colpisce ancora" (1980) e "Il ritorno dello Jedi" (1983). E' suo il corpo, sua la gestualità, sua la personalità ma non la voce del ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 29 novembre 2020) L'attore britco, che ha incarnato il personaggio dinella prima trilogia della saga di, Guerre Stellari, èieri all'età di 85, lo ha annunciato il suo agente Thomas Bowington. "E' con grande tristezza che dobbiamo annuncare cheieri mattina all'età di 85", ha scritto su Facebook.ha vestito i p, indossando un'inconfondibile maschera, del più grande Dark Lord della Galassia in "Guerre Stellari" (1977), "L'Impero colpisce ancora" (1980) e "Il ritorno dello Jedi" (1983). E' suo il corpo, sua la gestualità, sua la personalità ma non la voce del ...

E’ morto all’età di 85 anni dopo una breve malattia l’attore britannico David Prowse, ex campione di sollevamento pesi e body builder, noto per aver interpretato il cattivo Darth Vader ...

L’89enne era una presenza fissa nella profumeria di corso Matteotti. Oggi alle 11 l’ultimo saluto esempio per i figli All’età di 89 anni è morta Milena Grassi, una storica figura del commercio di Pont ...

