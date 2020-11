Dybala Juventus, Pistocchi contro la stampa e i tifosi bianconeri (Di domenica 29 novembre 2020) La Juventus non riesce a trovare il miglior Paulo Dybala e deve ancora risolvere i nodi relativi al rinnovo contrattuale che tarda ad arrivare. Maurizio Pistocchi, però, prende le difese dell’argentino e bacchetta i tifosi tramite un messaggio postato sul suo profilo Twitter. Juventus: Pistocchi difende Dybala “Per una parte della stampa e della tifoseria il problema della Juventus è Paulo Dybala. Che l’anno scorso con Sarri è stato eletto dalla Serie A il Miglior Giocatore del Campionato”. Leggi anche:Juventus, Khedira: “Non gioco ma non è colpa di Pirlo. Sulla rescissione…” Ha tuonato il giornalista Mediaset facendo un chiaro riferimento alle prestazioni evidenziate da Paulo Dybala ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 29 novembre 2020) Lanon riesce a trovare il miglior Pauloe deve ancora risolvere i nodi relativi al rinnovo contrattuale che tarda ad arrivare. Maurizio, però, prende le difese dell’argentino e bacchetta itramite un messaggio postato sul suo profilo Twitter.difende“Per una parte dellae della tifoseria il problema dellaè Paulo. Che l’anno scorso con Sarri è stato eletto dalla Serie A il Miglior Giocatore del Campionato”. Leggi anche:, Khedira: “Non gioco ma non è colpa di Pirlo. Sulla rescissione…” Ha tuonato il giornalista Mediaset facendo un chiaro riferimento alle prestazioni evidenziate da Paulo...

