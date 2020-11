Dpcm Natale, quando riaprono i cinema? Ecco le ultime novità (Di domenica 29 novembre 2020) Se è vero che i cinema sono chiusi ma il cinema no, la domanda sulla riapertura delle sale cinematografiche se la sono posta tutti. Il Presidente Giuseppe Conte aveva annunciato la chiusura di cinema, teatri e musei fino al 3 dicembre. E’ però già sul tavolo un nuovo decreto, probabilmente sarà annunciato il 4 dicembre: si parlerà anche di cinema? Leggi anche: Conte, il nuovo Dpcm del 4 dicembre: restrizioni per festività, zone rosse e arancioni Il Governo è in questi giorni al lavoro sul nuovo Dpcm che dovrebbe entrare in vigore dal 5 dicembre e stabilirà le regole per le vacanze di Natale. Le misure previste dall’attuale decreto potrebbero infatti cambiare o essere confermate, comprese quelle riguardanti la chiusura dei cinema fino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 novembre 2020) Se è vero che isono chiusi ma ilno, la domanda sulla riapertura delle saletografiche se la sono posta tutti. Il Presidente Giuseppe Conte aveva annunciato la chiusura di, teatri e musei fino al 3 dicembre. E’ però già sul tavolo un nuovo decreto, probabilmente sarà annunciato il 4 dicembre: si parlerà anche di? Leggi anche: Conte, il nuovodel 4 dicembre: restrizioni per festività, zone rosse e arancioni Il Governo è in questi giorni al lavoro sul nuovoche dovrebbe entrare in vigore dal 5 dicembre e stabilirà le regole per le vacanze di. Le misure previste dall’attuale decreto potrebbero infatti cambiare o essere confermate, comprese quelle riguardanti la chiusura deifino ...

pietroraffa : E anche per il 'decreto Natale' circolano bozze a volontà. Nella gestione della pandemia, la fuga (voluta) di not… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Verso stop ristoranti a Natale-Santo Stefano E' la decisione verso cui si starebbe orientando il gover… - Corriere : ?? Il divieto di spostamento tra le Regioni, comprese quelle in fascia gialla, scatterà una settimana prima del Nata… - AndreaFonti01 : LE MOSSE #ANTICOVID Nuovo Dpcm dicembre, così scatteranno i divieti di #Natale e di spostamento fra le Regioni Sec… - bisagnino : Salvate la fede, salvate la famiglia! L’attacco al Natale è l’assalto per sottometterle -