Dpcm | Natale blindato | finta zona gialla | salta il cenone Ma il governo trema | il trucco dell' ospitalità alberghiera per aggirare le norme

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 novembre 2020) Ilè al lavoro sugli ultimi dettagli delin vigore dal 4 dicembre per la gestione'emergenza coronavirus nei giorni die Feste. Giuseppe Conte, Roberto Speranza e Francesco Boccia definiscono gli ultimi dettagli: saranno feste blindate. Confermato il coprifuoco alle 22, a rischio dunque il, obiettivo evitare tavolate tra parenti. Molte le ipotesi sul tavolo, compreso anticipare le messe di, con l'oka conferenza episcopale. Locali, bar e ristoranti chiusi dalle 18, con serrata per tutto il giorno die Santo Stefano. Chiusi anche gli impianti sciistici. Dubbi sulla scuola: ilvorrebbe far rientrare tutti in classe dal 7 gennaio, ma M5s e Italia Viva ...