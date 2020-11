Dpcm 3 dicembre, le indiscrezioni: vietati gli spostamenti tra Regioni a Natale. Tutti i divieti (Di domenica 29 novembre 2020) Nuovo Dpcm 3 dicembre, vietati gli spostamenti tra Regioni a Natale Mancano pochi giorni alla scadenza dell’attuale Dpcm con le norme per contenere la pandemia da Covid-19 in Italia: il 3 dicembre i cittadini si aspettano un nuovo provvedimento, che stabilirà il perimetro di azione di ognuno di noi nel periodo del Natale. E proprio in vista delle festività, secondo le ultime indiscrezioni, il governo sarebbe ormai orientato a imporre un nuovo divieto di spostamento tra Regioni, comprese quelle in fascia gialla. La norma dovrebbe scattare una settimana prima del Natale, quindi intorno al 18 o al 19 dicembre 2020: la data di inizio definitiva verrà stabilita martedì ... Leggi su tpi (Di domenica 29 novembre 2020) NuovoglitraMancano pochi giorni alla scadenza dell’attualecon le norme per contenere la pandemia da Covid-19 in Italia: il 3i cittadini si aspettano un nuovo provvedimento, che stabilirà il perimetro di azione di ognuno di noi nel periodo del. E proprio in vista delle festività, secondo le ultime, il governo sarebbe ormai orientato a imporre un nuovo divieto di spostamento tra, comprese quelle in fascia gialla. La norma dovrebbe scattare una settimana prima del, quindi intorno al 18 o al 192020: la data di inizio definitiva verrà stabilita martedì ...

