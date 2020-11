Doppietta di Cavani che trascina lo United alla rimonta contro il Southampton (Di domenica 29 novembre 2020) Edinson Cavani si sta facendo conoscere anche dai tifosi del Manchester United. Il Matador è stato mandato in campo da Solskjaer all’inizio del secondo tempo nel tentativo di ribaltare il risultato che vedeva i diavoli rossi sotto di due gol in casa del Southampton. Si era sul 2-0. È entrato Cavani e in 45 minuti ha trascinato il suo United alla vittoria. Prima un assist per Bruno Fernandes. Poi la rete del 2-2. Infine, nel recupero il gol del definitivo 3-2 per una vittoria importantissima che porta lo United al settimo posto in classifica con una gara in meno. Oggi lo United ha giocato con la maglia scura, da trasferta. Anche senza divisa rossa, però, i tifosi dello United possono tornare a sognare con un attaccante ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) Edinsonsi sta facendo conoscere anche dai tifosi del Manchester. Il Matador è stato mandato in campo da Solskjaer all’inizio del secondo tempo nel tentativo di ribaltare il risultato che vedeva i diavoli rossi sotto di due gol in casa del. Si era sul 2-0. È entratoe in 45 minuti hato il suovittoria. Prima un assist per Bruno Fernandes. Poi la rete del 2-2. Infine, nel recupero il gol del definitivo 3-2 per una vittoria importantissima che porta loal settimo posto in classifica con una gara in meno. Oggi loha giocato con la maglia scura, da trasferta. Anche senza divisa rossa, però, i tifosi dellopossono tornare a sognare con un attaccante ...

