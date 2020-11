Domenica Live, Marina La Rosa racconta le violenze subite: “Ha cercato di investirmi” (Di domenica 29 novembre 2020) In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Marina La Rosa ha condiviso con i fan un post su Instagram dove ha raccontato la sua esperienza, quando aveva 16 anni, con una relazione violenta, culminata con il tentativo del ragazzo di investirla. Il post di Marina La Rosa Tutto è partito da un post pubblicato su Instagram, dove Marina La Rosa ha raccontato la sua drammatica esperienza quando aveva solo 16 anni. “Ero molto giovane, avevo circa sedici anni quando mi innamorai perdutamente di F. (iniziale di fantasia) Lui era più grande di me ed i suoi occhi erano così belli, così sinceri. Aveva delle mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo amore. Anche quando mi picchiava lo ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 29 novembre 2020) In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne,Laha condiviso con i fan un post su Instagram dove hato la sua esperienza, quando aveva 16 anni, con una relazione violenta, culminata con il tentativo del ragazzo di investirla. Il post diLaTutto è partito da un post pubblicato su Instagram, doveLahato la sua drammatica esperienza quando aveva solo 16 anni. “Ero molto giovane, avevo circa sedici anni quando mi innamorai perdutamente di F. (iniziale di fantasia) Lui era più grande di me ed i suoi occhi erano così belli, così sinceri. Aveva delle mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo amore. Anche quando mi picchiava lo ...

Radio3tweet : Una notte in un museo deserto, riempito solo dalla voce e la chitarra di Devendra Banhart: una puntata speciale di… - Inter : ?? | DOMANI I nerazzurri tornano in scena ?? #InterTorino è live su #DAZN domenica dalle 15! ??… - ZWRadioShow : ZW SHOW #469 LIVE! L’appuntamento è per DOMENICA 29 Novembre 2020 alle ore 20:40 per il pre-show ed alle 21:00 con… - infoitcultura : Daniela Rosati choc a Domenica Live: «Presa a calci dal compagno quando ero incinta» - _Orwell_ : ??Covid, i numeri di domenica 29 Novembre Su 176.934 tamponi fatti i negativi sono stati 156.286, 13.642 i guariti… -