Domenica Live, Marina La Rosa: “Picchiata dal mio ex a 16 anni, ha cercato di investirmi” (Di domenica 29 novembre 2020) Reduce dall’esperienza dello scorso anno all’Isola dei Famosi, Marina La Rosa, opinionista dei salotti Rosa di Canale 5, ha deciso di confessare le violenze subite in giovane età da un fidanzato in un’intervista a Barbara d’Urso. Ospite di Domenica Live nella puntata di Domenica 29 novembre, la donna ha lasciato sotto choc il pubblico della trasmissione, fornendo dettagli sugli abusi dell’uomo. Capitava che io avessi del sangue in faccia e quindi quando tornavo a casa mia madre mi chiedeva cosa fosse successo. Quando ero piccola a volte andavo a raccattare i gatti randagi e abbandonati nei cassonetti della spazzatura. Era facile che qualcuno potesse graffiami. Un giorno cadevo, un giorno avevo sbattuto, un’altra volta mi graffiavo. Cercavo delle scuse proprio per giustificarlo. Il ... Leggi su gossipblog (Di domenica 29 novembre 2020) Reduce dall’esperienza dello scorso anno all’Isola dei Famosi,La, opinionista dei salottidi Canale 5, ha deciso di confessare le violenze subite in giovane età da un fidanzato in un’intervista a Barbara d’Urso. Ospite dinella puntata di29 novembre, la donna ha lasciato sotto choc il pubblico della trasmissione, fornendo dettagli sugli abusi dell’uomo. Capitava che io avessi del sangue in faccia e quindi quando tornavo a casa mia madre mi chiedeva cosa fosse successo. Quando ero piccola a volte andavo a raccattare i gatti randagi e abbandonati nei cassonetti della spazzatura. Era facile che qualcuno potesse graffiami. Un giorno cadevo, un giorno avevo sbattuto, un’altra volta mi graffiavo. Cercavo delle scuse proprio per giustificarlo. Il ...

