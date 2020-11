Domenica Live, Daniela Rosati racconta: presa a calci mentre era incinta (Di domenica 29 novembre 2020) Giornalista e conduttrice televisiva, volto storico della tv degli anni ’90, Daniela Rosati aveva fatto scalpore quando aveva annunciato di voler lasciare tutto e dedicarsi alla spiritualità. Nel 2005, infatti, era entrata in contatto con le suore Brigidine, decidendo di trasferirsi in Svezia presso il convento di Santa Brigida dove da allora vive da suora laica dedicandosi alla preghiera, alla scrittura e opere di bene. Ospite del salotto pomeridiano della Domenica di Barbara d’Urso, Daniela Rosati ha raccontato uno dei momenti più brutti della sua vita, quando a soli 22 anni ha perso il suo primo bambino per colpa delle violenze del compagno. Daniela Rosati vittima di violenze Daniela Rosati aveva 22 anni e ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 29 novembre 2020) Giornalista e conduttrice televisiva, volto storico della tv degli anni ’90,aveva fatto scalpore quando aveva annunciato di voler lasciare tutto e dedicarsi alla spiritualità. Nel 2005, infatti, era entrata in contatto con le suore Brigidine, decidendo di trasferirsi in Svezia presso il convento di Santa Brigida dove da allora vive da suora laica dedicandosi alla preghiera, alla scrittura e opere di bene. Ospite del salotto pomeridiano delladi Barbara d’Urso,hato uno dei momenti più brutti della sua vita, quando a soli 22 anni ha perso il suo primo bambino per colpa delle violenze del compagno.vittima di violenzeaveva 22 anni e ...

