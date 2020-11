Domenica In, Renato Zero e gli ultimi giorni del padre: “Ha capito che c’ero” (Di domenica 29 novembre 2020) Intervista speciale per Renato Zero, reduce dalla pubblicazione di una maxi-trilogia discografica per celebrare i suoi 70 anni. Ospite di Mara Venier a Domenica In, il cantante ripercorre la sua vita e la sua brillante carriera artistica con una serie di clip. Dal ricordo della nonna a quello del padre, del quale ricorda gli ultimi giorni prima di morire: “Mi stava depositando la sua vita“. Renato Zero a Domenica In Renato Zero ha voluto fare le cose in grande per festeggiare i suoi 7o anni, compiuti lo scorso 30 settembre. Il cantante, in questi mesi, ha pubblicato una trilogia di dischi che propongono nuovi pezzi e contengono anche i successi più importanti del suo repertorio. ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 29 novembre 2020) Intervista speciale per, reduce dalla pubblicazione di una maxi-trilogia discografica per celebrare i suoi 70 anni. Ospite di Mara Venier aIn, il cantante ripercorre la sua vita e la sua brillante carriera artistica con una serie di clip. Dal ricordo della nonna a quello del, del quale ricorda gliprima di morire: “Mi stava depositando la sua vita“.Inha voluto fare le cose in grande per festeggiare i suoi 7o anni, compiuti lo scorso 30 settembre. Il cantante, in questi mesi, ha pubblicato una trilogia di dischi che propongono nuovi pezzi e contengono anche i successi più importanti del suo repertorio. ...

paola124291 : #Renato Zero a Domenica In. Uno dei pochi che mi emoziona davvero. Come artista, come autore, come cantante, come u… - Nunambro1 : Sto guardando (non lo faccio mai) “Domenica in”con mia moglie. Renato Zero mi commuove ancora come forse nessuno ci… - bebboamoroso : RT @IlPaoloGiordano: Renato Zero spettacolare e coinvolgente a Domenica In. Piaccia o no, è una star come se ne vedono sempre meno. #Domeni… - dolcestrega09 : @renatozer0 Grazie Renato, SEI UN GRANDE! Grazie per questo bel pomeriggio dedicatoci a Domenica in GRAZIE di ?? - Albatrosfenice1 : Ma se po piagne vedendo e ascoltano Renato Zero a domenica in??? Eppure mi sono fatta 4 concerti ????????????? -